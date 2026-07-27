Un'anziana disabile ha denunciato di essere prigioniera nella propria casa, dove sostiene che vivano sconosciuti. Ha riferito di dover chiudere a chiave la porta della camera e di evitare di uscire di notte per paura di incontrarli. La donna ha dichiarato di non poter uscire senza timore e di sentirsi minacciata all’interno del proprio ambiente domestico. La polizia ha avviato indagini per verificare la situazione.

Tempo di lettura: 4 minuti Dormire con la porta della camera chiusa a chiave. Evitare perfino di andare in bagno durante la notte per paura di incontrare degli sconosciuti. Rinunciare a vivere serenamente nella propria casa, pur sostenendo di averne il diritto in virtù delle volontà testamentarie del padre. È il drammatico racconto contenuto nelle denunce presentate dalla signora Nunziatina, 67 anni, di Montesarchio e invalida civile al 100%, che, attraverso il suo legale, l’avvocato Tullio Tartaglia, ha deciso di rendere pubblica una vicenda che definisce “assurda”, chiedendo l’attenzione delle istituzioni. La donna sostiene di essere... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Nella mia casa vivono degli sconosciuti, sono prigioniera”: la denuncia di un’anziana disabile

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