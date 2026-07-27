Nazionale | Pirlo out Caos nel calcio italiano

Da tv2000.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrea Pirlo ha commentato sui social la sua esclusione dalla panchina della nazionale, ribadendo di aver agito con correttezza professionale. Dopo le polemiche che sono nate attorno alla sua persona, il tecnico ha deciso di rispondere pubblicamente, respingendo ogni accusa e chiarendo la propria posizione. La decisione di escluderlo ha generato un clima di caos nel calcio italiano, con molte discussioni sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta.

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Andrea Pirlo prende posizione dopo l’esclusione dalla panchina azzurra: sui social rivendica la sua correttezza professionale e respinge le polemiche nate attorno al suo nome. Un messaggio diretto in un momento delicato per la nazionale. Servizio di Federico Plotti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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