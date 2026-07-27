Nazionale | Pirlo out Caos nel calcio italiano

Notizia in breve

Andrea Pirlo ha commentato sui social la sua esclusione dalla panchina della nazionale, ribadendo di aver agito con correttezza professionale. Dopo le polemiche che sono nate attorno alla sua persona, il tecnico ha deciso di rispondere pubblicamente, respingendo ogni accusa e chiarendo la propria posizione. La decisione di escluderlo ha generato un clima di caos nel calcio italiano, con molte discussioni sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta.