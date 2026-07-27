Andrea Pirlo ha annunciato tramite i social di non essere più candidato alla guida della nazionale di calcio. Paolo Maldini sta valutando di dimettersi dalla sua posizione, mentre Roberto Mancini si trova tra il matrimonio di Locorotondo e l’eventualità di tornare in panchina. La federazione calcistica italiana ha visto sviluppi confusi e polemici, con comunicazioni ufficiali e commenti sui social network da parte di figure coinvolte. Pirlo ha espresso grande amarezza in un messaggio pubblicato online.

La caotica e incredibile vicenda in cui si è cacciata la federcalcio fa registrare l’intervento nei social network di Andrea Pirlo. Appurato che non è più candidato a ricoprire il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana, Pirlo ha espresso la sua amarezza e ha spiegato il suo punto di vista sulla vicenda politica ancor prima che tecnica. Paolo Maldini, che aveva indicato Pirlo, a sua volta, insieme a Leonardo, potrebbe valutare le dimissioni stando a varie fonti di stampa. Riprende quota la candidatura di Roberto Mancini che pochi giorni fa era in Valle d’Itria, al matrimonio di Gianluigi Donnarumma celebrato a Locorotondo. La festa si è poi tenuta a Fasano. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Nazionale di calcio: Pirlo non più candidato, Maldini valuta le dimissioni, Mancini dal matrimonio di Locorotondo alla panchina? L'ex allenatore della Juventus: grande amarezza espressa con una comunicazione social network

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Pirlo: «Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana»

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