Il ministro dello sport ha dichiarato che si aspetta che la vicenda relativa a Pirlo si chiuda, definendo la situazione come una figuraccia. Ha aggiunto di voler limitare le responsabilità, lasciando che siano gli altri a fare i conti con la propria coscienza. Ha inoltre affermato di mantenere il proprio ruolo, senza entrare nel merito delle decisioni prese. Le sue parole si riferiscono a un episodio che ha suscitato attenzione pubblica e mediática.

“Come ho detto nelle ore scorse, io sto al mio posto, ma mi aspetto comunque di recuperare una figuraccia che oggettivamente è stata fatta. Mi interessa limitatamente attribuire le responsabilità, perché ognuno fa i conti con la propria coscienza e poi l’opinione pubblica si fa una sua idea. Però è del tutto evidente che quello che è successo non doveva succedere”. Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, rispondendo alle domande sul caos legato alla nomina del prossimo ct della nazionale azzurra di calcio a margine di una conferenza stampa sull’iter del nuovo stadio della A.S. Roma. Secondo il ministro “le scelte vengono fatte come è giusto che sia dal presidente federale”, sottolineando però che la decisione su direttore tecnico e su commissario tecnico “per sono inscindibili”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nazionale, Abodi su caso Pirlo: "Mi auguro si metta un punto, non è stata bella figura"

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Abodi: Malagò mi ricorda Gigi Proietti sul caso Pirlo

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