La Camera di Commercio di Napoli ha approvato l’aggiornamento del preventivo economico per il 2026, portando il patrimonio netto a circa 200 milioni di euro. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’ente, che si definisce sempre più virtuoso. L’aggiornamento riguarda i dati finanziari previsti per il prossimo triennio e riflette le ultime valutazioni economiche dell’ente. Non sono stati forniti dettagli sulle singole voci di bilancio o sui motivi specifici dell’incremento del patrimonio.

“La Camera di Commercio di Napoli è un Ente sempre più virtuoso, tant’è che abbiamo approvato l’aggiornamento al preventivo economico 2026 con un patrimonio netto di circa 200 milioni di euro. Ma non solo. Abbiamo stanziato 15milioni di euro per le imprese, che diventeranno presto bandi per sostenere l’internazionalizzazione, la cultura e il turismo. Aiuteremo tutti i settori in attesa del bilancio previsionale che contiamo di farci certificare l’anno prossimo e nel quale metteremo a disposizione delle aziende altri 30milioni di euro”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, al termine della riunione del consiglio camerale. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napoli.corriere.it - Napoli, la Camera di Commercio approva l’aggiornamento al preventivo 2026: 200 milioni il patrimonio netto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Acqualatina approva il Bilancio 2025: utile netto da 8,5 milioniL'assemblea dei soci di Acqualatina ha approvato il bilancio 2025, chiuso con un utile netto di 8,5 milioni di euro.

Fondazione Cr Carpi, il patrimonio netto sfiora i 310 milioni di euroIl bilancio consuntivo della Fondazione CR Carpi è stato approvato all’unanimità, con il patrimonio netto che si avvicina ai 310 milioni di euro.

Temi più discussi: Moda e gioielli, Napoli in vetrina alla fiera di Milano; Commercialisti Napoli, il Summer Party rilancia il dialogo con le istituzioni; Dallo smercio alla fabbricazione: il contrabbando di sigarette torna di moda; Il lusso accessibile, Napoli protagonista alla 'Milano Fashion & Jewels'.

Ogni impresa ha una storia. Qual è quella della tua? Raccontala in un commento: condividere esperienze significa far crescere il territorio. #Napoli #PMI #Impresa x.com

Sempre più virtuosa la Camera di Commercio di Napoli15milioni di euro per le imprese attraverso bandi per sostenere l’internazionalizzazione, la cultura e il turismo, l'ente presieduto da Ciro Fiola pronto a raddoppiare lo stanziamento col prossimo bil ... napolitoday.it

È uscita l'App ufficiale Osservaprezzi Carburanti del ministero reddit

La camera di commercio di Napoli premia le imprese eccellentiLa Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola, ha premiato le imprese eccellenti del territorio con l'iniziativa Fatto a Napoli che si è tenuta nella sede dell'Ente, in piazza Bovio. rainews.it