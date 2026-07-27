Mutui cosa cambia dopo la decisione della Bce sui tassi | fisso o variabile cosa conviene oggi

La Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse il 23 luglio 2026, una scelta che non ha sorpreso i mercati finanziari. Questa decisione influisce sulle scelte di chi ha un mutuo o intende stipularne uno, poiché può determinare se optare per un tasso fisso o variabile. Le condizioni attuali rendono più stabile la valutazione delle rate, ma non indicano un cambiamento immediato nelle politiche di prestito.

La decisione della Banca Centrale Europea del 23 luglio 2026 di lasciare invariati i tassi di interesse non ha sorpreso i mercati. Offre però indicazioni importanti per chi ha un mutuo o sta pensando di accenderne uno. Il costo del denaro resta fermo. Il tasso sui depositi è al 2,25%, le operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e i prestiti marginali al 2,65%. Una pausa, più che un’inversione di rotta, in un contesto ancora segnato da incertezza geopolitica e inflazione. Una pausa dettata dall’incertezza. Nel comunicato ufficiale, la Bce sottolinea come l’attuale fase sia caratterizzata da forti incognite, in particolare legate al conflitto in Medio Oriente e all’andamento dei prezzi energetici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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