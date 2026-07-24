la bce lascia i tassi invariati cosa succede ai mutui a tasso variabile e fisso

La Banca centrale europea ha scelto di mantenere invariati i tassi di interesse nella riunione di politica monetaria del 23 luglio. Il consiglio direttivo ha rispettato le previsioni degli analisti, che però vedono come molto probabile un nuovo aumento dei tassi nella prossima riunione, che si terrà il 10 settembre. I mutui a tasso variabile, quindi, rimangono per il momento più convenienti rispetto a quelli a tasso fisso. Se le decisioni della Bce dovessero rispettare le previsioni degli analisti, però, gli interessi di fisso e variabile potrebbero avvicinarsi molto già da settembre. La Bce ha lasciato i tassi invariati. Al termine della... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Europa | BCE lascia i tassi fermi, Lagarde: Abbiamo valutato un aumento

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