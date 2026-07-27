Dal 30 luglio al 2 agosto si terranno in Svizzera gli Europei di mountain bike, con circa 350 atleti provenienti da 33 paesi. La competizione si svolgerà a Monteceneri e includerà le discipline di cross country olimpico, cross country short track e staffetta a squadre. Per l’Italia sono stati convocati 20 ciclisti per questa manifestazione.

Dal 30 luglio al 2 agosto si disputeranno a Monteceneri, in Svizzera, gli Europei 2026 di mountain bike, che prevede le prove del cross country olimpico, del cross country short track e della staffetta a squadre: attesi nel Ticino circa 350 atleti da 33 Paesi. Nella categoria uomini élite saranno al via lo svizzero Filippo Colombo, il francese Victor Koretzky, il britannico Charlie Aldridge, il danese Simon Andreassen e lo svizzero Mathias Flückiger, mentre tra le donne élite saranno in gara Jenny Rissveds e le svizzere Alessandra Keller, Sina Frei e Nicole Koller. In casa azzurra si punta soprattutto su Valentina Corvi, che proverà a... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Mountain bike, i convocati dell’Italia per gli Europei: 20 azzurri a Monteceneri

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