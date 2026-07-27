Un operaio di 24 anni è deceduto questa notte durante un incidente sul lavoro in un cantiere presso la stazione di Vairano-Caianello, in provincia di Caserta. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato colpito da un malore mentre era sul posto. La vittima era iscritta alla Filt-Cgil. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un operaio di 24 anni, Giancarlo Palomba, iscritto alla Filt-Cgil, è morto stanotte in un incidente sul lavoro nel cantiere della stazione di Vairano-Caianello a Vairano Scalo, in provincia di Caserta. Il giovane, dipendente di Rfi, era impegnato negli interventi di manutenzione sulla linea ferroviaria. Sarebbe stato colto da un malore mentre lavorava. Sono in corso gli accertamenti e le indagini delle autorità competenti per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto nel cantiere. Sull'episodio sono intervenute le segreterie Filt Cgil Campania e Caserta.«In questo momento di immenso dolore, nel pieno rispetto del lavoro degli... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Morto sul lavoro alla stazione di Vairano Scalo - Caianello, il 24enne Giancarlo Palomba colpito da un malore

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