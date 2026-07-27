Morto Dottor Morte a 81 anni | suo il corpo esposto nella mostra che ha scioccato il mondo

Gunther von Hagens, l'anatomista tedesco noto per le mostre che esponevano corpi umani e animali sezionati, è deceduto all'età di 81 anni. Il suo corpo è stato esposto pubblicamente in una mostra, attirando attenzione e suscitando reazioni di shock. La sua morte è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La sua figura rimane legata alle esposizioni di anatomia umana e alle controversie che esse hanno suscitato.

Gunther von Hagens, l’anatomista tedesco diventato famoso in tutto il mondo per le controverse mostre Body Worlds in cui esponeva corpi umani e animali sezionati e conservati, è morto all’età di 81 anni. L’annuncio è arrivato dalla famiglia, che ha confermato il decesso avvenuto venerdì 24 giugno 2026 presso una clinica di Heidelberg, in Germania, dove era stato ricoverato il giorno precedente a causa di un’emorragia cerebrale. Conosciuto anche come Dottor Morte, von Hagens ha rivoluzionato il modo di presentare l’anatomia al grande pubblico attraverso una tecnica innovativa chiamata plastinazione, un processo mediante il quale i fluidi e i tessuti grassi nei cadaveri vengono sostituiti con gomma e polimeri. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Eric Dane, morto il dottor Sloan di Grey's Anatomy: aveva 53 anni, un anno fa la diagnosi della Sla

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