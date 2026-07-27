Intervengono anche le società scientifiche dell’ area emergenza-urgenza nella drammatica vicenda della morte di Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento delle forze dell’ordine. “In questi giorni è stato affermato che la presenza di un medico fin dall’inizio dell’intervento avrebbe probabilmente evitato il decesso”, si legge nel position paper sottoscritto da nove società scientifiche. Allo stato attuale però “tale affermazione non può essere considerata una conclusione scientificamente fondata”, sottolineano nel documento Aies, Cosmeu, Hems, Siaarti, Aniarti, Gft, Irc, Siems e Simeu. Morte Fakir, la posizione delle società scientifiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morte Fakir, un medico avrebbe fatto la differenza? La posizione delle società scientifiche

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Multi SubShe's not the same woman who died; she seeks her truth.

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