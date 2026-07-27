La dottoressa Ketty Tavella, nota per il suo lavoro all’ospedale di Careggi, è deceduta. La sua morte è stata confermata dai responsabili dell’ospedale, che hanno ricordato la sua dedizione e umanità. Tavella aveva 58 anni. La notizia ha destato cordoglio tra colleghi e pazienti. La causa del decesso non è stata resa nota. La dottoressa era conosciuta per il suo impegno nel reparto di medicina generale.

Firenze, 27 luglio 2026 – Lutto all’ospedale fiorentino di Careggi per la scomparsa della dottoressa Ketty Tavella. "L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi si unisce al dolore per la scomparsa della dottoressa Ketty Tavella – si legge in un messaggio – ginecologa oncologa che ha dedicato l'intera vita professionale alla nostra istituzione e alle sue pazienti. Con passione, competenza e un sorriso che non è mai venuto meno, nemmeno nei momenti più difficili, la dottoressa Tavella ha saputo essere presenza autentica e instancabile, accanto alle pazienti come ai colleghi e alle colleghe, in ogni momento di fragilità. In tutti noi lascia un vuoto profondo e l'esempio raro di una dedizione silenziosa, che ha segnato per sempre chi ha avuto la fortuna di lavorarle accanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morta nota dottoressa di Careggi, “era un esempio di umanità”

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