Monza è tra le dieci città italiane con il più alto rischio di criminalità digitale, secondo il Crime Risk Report 2026 di Truffa. La classifica si basa su dati che evidenziano un aumento di attacchi informatici e frodi online nella città. Nessuna altra informazione sui metodi o le fonti specifiche.

Monza, 27 Luglio 2026 - La città di Teodolinda entra nella top ten delle città italiane con il più alto rischio di criminalità digitale. Secondo l'ultimo Crime Risk Report 2026 di Truffa.net, il portale dedicato alla prevenzione dei raggiri, Monza si posiziona al nono posto con 537 truffe online denunciate ogni 100mila abitanti. La classfica. Prima in classifica Trieste, mentre Messina risulta la città più sicura. Lo studio rileva inoltre che Monza si colloca al 13° posto a livello nazionale per criminalità fisica, con 3.609 reati denunciati ogni 100mila abitanti e un aumento della criminalità dell'80,2% negli ultimi cinque anni, evidenziando come le sfide legate alla sicurezza interessino sia il mondo digitale sia quello offline. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Monza.

© Ilgiorno.it - Monza nella top ten delle città italiane con il più alto rischio di criminalità digitale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Quale città italiana ha più sporca La Top 10 ufficiale

Notizie e thread social correlati

Esg Identity Corporate Index, Fiera Milano nella top ten delle eccellenze italianeFiera Milano si posiziona nella top ten dell’Esg Identity Corporate Index 2026, un riconoscimento che valuta l’integrazione dei fattori ambientali,...

Genova nella top 10 delle città italiane con il miglior equilibrio vita-lavoroGenova si colloca tra le dieci città italiane con il miglior equilibrio tra vita e lavoro.

Si parla di: L’anno della Regina e della mummia. Il Museo del Duomo fa le prove.

Monza nella top ten delle città italiane con il più alto rischio di criminalità digitaleÈ al nono posto per le truffe online denunciate, si posiziona al nono posto con 537 denunce ogni 100mila abitanti.. I consigli dell’esperto e le figure maggiormente a rischio ... ilgiorno.it

Sono queste le città migliori d’Europa: nella top 10 solo un’italianaQuali sono le città migliori d’Europa dove vivere, lavorare o viaggiare? A rispondere è lo Europe’s Best Cities Report 2026, la classifica europea realizzata da Resonance Consultancy che ogni anno ... siviaggia.it