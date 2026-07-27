Il 19 luglio 2026 si è svolta al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, la cerimonia di premiazione della finale dei Mondiali di calcio. La Spagna ha vinto il torneo. Il presidente della FIFA ha risposto alle critiche sul torneo annunciando un evento straordinario per il calcio mondiale.

La Spagna trionfa al Mondiale 2026: Le parole di Gianni Infantino. La cerimonia di premiazione. Il 19 luglio 2026, al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, si è svolta la cerimonia di premiazione della finale della FIFA World Cup. La nazionale spagnola ha trionfato su quella argentina con un punteggio di 1-0, conferendole così il titolo di campione del mondo. Durante l’evento, i giocatori spagnoli hanno ricevuto le medaglie direttamente dalle mani del presidente FIFA, Gianni Infantino, e dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Hanno partecipato anche altri dignitari, come la presidente messicana Claudia Sheinbaum e il primo ministro canadese Mark Carney, nonché il re di Spagna, Felipe VI. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Napolipiu.com - Mondiali 2026: Infantino risponde alle critiche, annunciando un evento straordinario per il calcio mondiale.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Infantino VERGOGNATI! SCANDALO ai Mondiali!

Notizie e thread social correlati

Ancelotti risponde alle critiche: "Non so se capisco il calcio, ma c'è solo un allenatore che può darmi consigli"Alla vigilia della partita contro la Norvegia, il ct del Brasile ha dichiarato di non essere sicuro di capire completamente il calcio, ma ha...

Mondiali 2026, Infantino e Trump: "Il Mondiale migliore di sempre"Il presidente della Fifa ha dichiarato che il Mondiale 2026 è il migliore di sempre, affermando che il sogno americano si è avverato e che il torneo...

Temi più discussi: La FIFA si gode ricavi record oltre le attese nonostante le critiche; Mondiali 2026, Trump: Su cartellino rosso Balogun a Infantino ho solo fatto raccomandazione; Spagna-Argentina: Infantino introduce la conferenza stampa a pagamento; Il Mondiale 2026 di Infantino? Successo sportivo e popolare macchiato da un grave scandalo.

Mondiali 2026, Infantino contro le critiche: Evento straordinarioIl presidente della Fifa, Gianni Infantino traccia un bilancio della rassegna iridata andata in scena tra Usa, Canada e Messico ... italpress.com

I Mondiali 2026 certificano il declino del calcio a livello globale? reddit

#Mondiali2026 - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Infantino risponde dopo il caso Balogun: Sì ho parlato con Trump, ma gli organi Fifa sono indipendentiGianni Infantino è intervenuto pubblicamente dopo le polemiche seguite alla decisione del Comitato Disciplinare della FIFA di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, permettendo così ... corrieredellosport.it