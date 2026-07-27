Minaccia di sparare alla ex e tenta l’estorsione per la restituzione dell’auto | arrestato dalla Polizia
Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Camaiore, vicino a Lucca, dopo aver minacciato di sparare alla ex compagna e aver chiesto cinquemila euro per restituirle l’auto. La polizia ha fermato l’uomo in seguito alle minacce e alla richiesta di denaro. Non sono stati riportati altri dettagli sulle circostanze dell’arresto o sulle eventuali conseguenze per la donna.
Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Camaiore, nei pressi di Lucca, dopo aver chiesto all’ex compagna cinquemila euro per restituirle la macchina e minacciando di spararle. Il soggetto è finito in manette grazie all’intervento della Polizia giudiziaria di Pescia, come riporta La Nazione, e ora dovrà rispondere per tentata estorsione, falsa attestazione, detenzione e anche porto illegale di armi. Minaccia di sparare all’ex compagna e chiede soldi per restituirle la macchina: arrestato dagli agenti. Gli agenti avevano ricevuto una segnalazione sui movimenti sospetti dell’uomo in un locale di Pescia. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato uno zaino che il 43enne aveva provato a nascondere in un punto vicino al locale: dentro c’era una pistola rubata nel 2013, in una casa a Camaiore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Notizie e thread social correlati
Ruba l’auto alla compagna a Como e tenta un’estorsione, 40enne arrestatoUn uomo di 40 anni è stato arrestato a Como dopo aver minacciato e aggredito la compagna, cercando di estorcerle denaro minacciando di diffondere...
Auto in fuga dalla polizia investe e ferisce due ragazzine a Ostia, l'investitore tenta di dileguarsi a piedi: arrestatoUn’auto in fuga dalla polizia ha investito due ragazzine a Ostia, probabilmente minorenni, che sono state soccorse e trasportate in ospedale.
Argomenti più discussi: Google multata dall'UE per 890 milioni di euro, l'azienda minaccia di rimuovere funzionalità; Il caso Roggero e la responsabilità di chi possiede un’arma; Caso Roggero, la vicenda della rapina nella gioielleria e il caso giudiziario; Trump verso l’escalation con l’Iran, invia truppe di terra. Missili Houthi sulle navi.
Quindi mentre venivano tutti picchiati e sotto la minaccia delle pistole un uomo di 72 anni deve riuscire a liberarsi da tre energumeni e riuscire a sparare. Praticamente questa legge l’ha scritta l’autore di Squid Game commissionato dalla Lega. #quartogrado #r x.com
Freddezza di Fratelli d'Italia sulla proposta di legge prontamente depositata dalla Lega che prevede il liberi tutti in caso di minaccia armata nella propria proprietà privata. Ma la premier non ha alcuna intenzione di farsi scavalcare sul tema sicurezza e studia facebook
Come si calcola la portata di minaccia di un'unità? reddit
Giffoni, 60enne armato picchia la compagna 30enne poi si barrica nel garage e minaccia di sparareUn 60enne picchia la compagna 30enne e si barrica nel box auto minacciando di sparare con una pistola. L'episodio è accaduto ieri mattina, domenica 17 maggio, a Santa Maria a Vico, frazione di Giffoni ... fanpage.it