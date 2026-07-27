Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Camaiore, vicino a Lucca, dopo aver minacciato di sparare alla ex compagna e aver chiesto cinquemila euro per restituirle l’auto. La polizia ha fermato l’uomo in seguito alle minacce e alla richiesta di denaro. Non sono stati riportati altri dettagli sulle circostanze dell’arresto o sulle eventuali conseguenze per la donna.

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Camaiore, nei pressi di Lucca, dopo aver chiesto all’ex compagna cinquemila euro per restituirle la macchina e minacciando di spararle. Il soggetto è finito in manette grazie all’intervento della Polizia giudiziaria di Pescia, come riporta La Nazione, e ora dovrà rispondere per tentata estorsione, falsa attestazione, detenzione e anche porto illegale di armi. Minaccia di sparare all’ex compagna e chiede soldi per restituirle la macchina: arrestato dagli agenti. Gli agenti avevano ricevuto una segnalazione sui movimenti sospetti dell’uomo in un locale di Pescia. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato uno zaino che il 43enne aveva provato a nascondere in un punto vicino al locale: dentro c’era una pistola rubata nel 2013, in una casa a Camaiore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Minaccia di sparare alla ex e tenta l’estorsione per la restituzione dell’auto: arrestato dalla Polizia

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Quindi mentre venivano tutti picchiati e sotto la minaccia delle pistole un uomo di 72 anni deve riuscire a liberarsi da tre energumeni e riuscire a sparare. Praticamente questa legge l’ha scritta l’autore di Squid Game commissionato dalla Lega. #quartogrado #r x.com

Come si calcola la portata di minaccia di un'unità? reddit

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