Gabriella Carlucci ha annunciato il ritorno in televisione con il programma “Job: Missione lavoro”, in onda ogni sabato alle 10.15 su Rai 2 a partire dal 3 ottobre, insieme ad Adriana Volpe. La presentatrice ha raccontato di aver preso dieci in passato e di aver stracciato i compiti di una compagna, che poi rifaceva meglio senza lamentarsi. Ha anche ricordato un incidente che le ha spaccato il naso.

Non si ferma un attimo. Così Gabriella Carlucci a La Stampa ha annunciato che, a 16 anni dall’ultima edizione di “Melevisione”, torna con dal 3 ottobre, ogni sabato alle 10-15 su Rai 2, insieme ad Adriana Volpe con “Job: Missione lavoro”. La co-conduttrice ha spiegato: “È un progetto che accarezzavo da anni e finalmente vedrà la luce. Sarà una sorta di talent show che mette in contatto chi cerca lavoro con le aziende che necessitano di personale. Seguiremo tutta la selezione, fino all’assunzione finale, con il supporto del Ministero del Lavoro. Quando ero in Parlamento, la gente che incrociavo mi chiedeva una cosa sola: il posto di lavoro. È un problema reale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Milly da bambina prendeva sempre 10, allora le stracciavo i compiti. Lei non diceva nulla e li rifaceva meglio. C’era quando ho fatto un incidente che mi ha spappolato il naso”: parla Gabriella Carlucci

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