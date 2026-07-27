Due giovani di 14 e 18 anni sono stati arrestati a Milano dopo aver tentato di derubare due anziani in strada. I ragazzi si sono avvicinati alle vittime mentre un'auto con il motore acceso e in doppia fila attendeva di ripartire. I due hanno tentato di sottrarre oggetti agli anziani, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine. La scena si è svolta in un contesto urbano frequentato e trafficato.

L'auto in doppia fila, il motore acceso e un conducente pronto a ripartire. Poi due giovani che si muovono a piedi, scelgono la vittima anziana e provano a derubarla. È il copione che la Polizia di Stato ha interrotto venerdì 24 luglio tra via Medeghino e via Ripamonti, arrestando due cittadini romeni di 14 e 18 anni con l'accusa di tentato furto pluriaggravato in concorso. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Mecenate stavano pattugliando la zona nell'ambito di un servizio di contrasto ai reati predatori quando hanno notato una macchina sospetta, appostata in doppia fila con tre persone a bordo. Pochi istanti dopo, sul marciapiede, hanno visto un uomo di 80 anni che cercava di trattenere per un polso il 14enne. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, tentano di derubare due anziani in strada: arrestati due ragazzi di 14 e 18 anni

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