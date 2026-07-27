Milano Sala | Voto nel 2027 | posta in gioco altissima Le violenze no Tav? Atti criminali perpetrati da persone che fanno fatica a sapere cosa sia davvero la Tav

«A me spiace che alla mia parte politica si dia la colpa di essere indulgente nei confronti di alcune manifestazioni violente». Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando le polemiche politiche dopo le violenze dei No Tav. «Non mi pare che dalle parole per esempio del mio collega, il sindaco Lo Russo, sia mai emersa alcuna indulgenza - ha aggiunto a margine della commemorazione delle vittime della strage di via Palestro -. La mia opinione personale è che quello è un atto criminale, oltretutto perpetrato credo da persone che la Tav fanno fatica a sapere cos'è, che benefici porta, che problematiche può avere. C'è la voglia della violenza per la violenza». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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