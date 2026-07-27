Milano cerimonia in via Palestro a 33 anni dalla strage | la città ricorda le cinque vittime
Milano questa mattina si è riunita in via Palestro per commemorare le cinque vittime dell’attentato mafioso del 27 luglio 1993. Una cerimonia semplice ha visto la deposizione di fiori e momenti di silenzio. La strada, ancora segnata da quella giornata, è stata teatro di ricordi e rispetto. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, solo un gesto di memoria collettiva.
Milano si è raccolta questa mattina in via Palestro per rendere omaggio alle cinque persone uccise nell’attentato mafioso del 27 luglio 1993. Durante la cerimonia delle 10, davanti al Pac, sono stati ricordati i Vigili del Fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l’agente della Polizia locale Alessandro Ferrari e il cittadino marocchino Moussafir Driss. Trentatré anni fa l’esplosione di un’autobomba provocò anche il ferimento di dodici persone e ingenti danni al Padiglione d’Arte Contemporanea e all’area circostante. 🔗 Leggi su Video.corriere.it
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Strage di via Palestro, Sala: Ricordare e reagire
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