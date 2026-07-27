Milano cerimonia in via Palestro a 33 anni dalla strage | la città ricorda le cinque vittime

Notizia in breve

Milano questa mattina si è riunita in via Palestro per commemorare le cinque vittime dell’attentato mafioso del 27 luglio 1993. Una cerimonia semplice ha visto la deposizione di fiori e momenti di silenzio. La strada, ancora segnata da quella giornata, è stata teatro di ricordi e rispetto. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, solo un gesto di memoria collettiva.