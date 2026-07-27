Leão, attaccante del Milan, ha ricevuto una prima offerta ufficiale da una squadra turca di Süper Lig. La trattativa è in corso, ma ci sono ostacoli che potrebbero complicare il trasferimento. La società rossonera non ha ancora confermato l'accordo definitivo, mentre sul fronte delle altre società si attendono sviluppi. La situazione resta in evoluzione, con le parti coinvolte che continuano a negoziare.

Il calciomercato attorno a Rafael Leão entra ufficialmente nel vivo. L'attaccante portoghese, classe 1999, sembra essere ormai in uscita dal Milan e le grandi potenze della Süper Lig turca si sono mosse con decisione. Tanto il Galatasaray quanto il Fenerbahçe sono in forte pressing sul giocatore e, proprio in queste ore, stanno arrivando i primi approcci ufficiali per tentare di strappare il numero 10 alla squadra rossonera. A fare il punto dettagliato sulla situazione è l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' in edicola. Galatasaray e Fenerbahçe all'attacco: formule e cifre sul tavolo. Ieri il Galatasaray ha fatto la prima mossa concreta, presentando sulla scrivania della dirigenza del Milan un'offerta ufficiale per Leão sulla base di un prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, si accende il derby di Istanbul per Leão: c'è la prima offerta ufficiale, ma spunta un ostacolo

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