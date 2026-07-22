Durante la sessione di calciomercato estiva, il Milan ha annunciato rinnovi contrattuali per alcuni giovani e per un giocatore più esperto. La società sta rinnovando la rosa con l’obiettivo di adattarsi al nuovo modulo 3-4-2-1, sotto la guida del nuovo allenatore. La giornata ha visto anche una partita tra squadre di Istanbul, con il portoghese Leão protagonista di un derby. La dirigenza sta lavorando anche per rafforzare diverse posizioni chiave nel reparto offensivo e a centrocampo.

La sessione estiva di calciomercato del Milan sta vivendo una delle sue giornate più intense. Sotto la guida del nuovo allenatore Rúben Amorim, la dirigenza di via Aldo Rossi sta ridisegnando l'intera struttura della rosa per il passaggio definitivo al modulo 3-4-2-1. I movimenti odierni tracciano una linea chiarissima: blindatura totale dei gioielli del vivaio, conferma dei leader carismatici e una profonda opera di sfoltimento per finanziare i colpi in entrata. Ecco a voi, dunque, le ' Top News ' della mattina di oggi, mercoledì 22 luglio 2026, selezionate e analizzate da ' PianetaMilan.it '. Linea verde: Francesco Camarda e Christian Comotto blindati fino al 2031. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan Top News: rinnovano i giovani e il 'grande vecchio'. Leão, che derby a Istanbul!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato Napoli Ecco i 3 Nomi di Allegri! Il Real Vuole McTominay!

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Milan, le Top News: spunta il prezzo di Leao. Che ne sarà di Fofana e Jashari? Bondo ai salutiIl Milan ha stabilito il prezzo di vendita di Rafael Leao, fissandolo in una cifra precisa e definendo le modalità di eventuale cessione.

Milan Top News: infortunio Pulisic in Nazionale, intreccio Leão-Roma e il doppio ribaltone in difesaUn giocatore del Milan ha subito un infortunio durante la partita con la nazionale.

Argomenti più discussi: Modric-Milan, rinnovo ai dettagli finali: le news di calciomercato; Amorim aspetta Pulisic: il rinnovo con il Milan è bloccato per colpa del Mondiale?; TRIBUNA.COM * SERIE A: IL RINNOVO DI MODRIC A ALTRE 2 STORIE SUL MILAN CHE POTRESTI ESSERTI PERSO; Comune di Milano, manovra da 32 milioni per il personale.

#Milan, non solo #Modri?: blindati i talentini! #Camarda e #Comotto rinnovano fino al 2031 x.com