Giorni di intense riflessioni e scelte drastiche di calciomercato in casa rossonera. Rúben Amorim, nuovo allenatore del Milan, sta conducendo valutazioni approfondite sulla rosa a sua disposizione. L'obiettivo del tecnico portoghese è chiaro: definire i profili funzionali al suo progetto tattico per la stagione 2026-2027 e indicare la porta a chi, invece, non rientra nei piani ed è invitato a trovare una sistemazione in questa sessione estiva di trattative. Addio Bennacer, Bondo escluso: i primi tagli a centrocampo. Il restyling della mediana ha già visto un addio illustre. Si sono infatti ufficialmente separati i cammini di Ismaël Bennacer e del Diavolo: l'algerino ha risolto il suo contratto con il Milan ed è ormai in procinto di essere annunciato ufficialmente dall'Al-Gharafa, club del Qatar. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, la lista nera di Amorim: esclusioni shock e in sette pronti alla cessione immediata

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