La Juventus ha deciso di non cedere immediatamente l’attaccante belga e opta per un prestito. Openda ha segnato un solo gol in 24 partite con la squadra, risultato che ha portato i bianconeri a riconsiderare la sua situazione. La scelta di trattenere il giocatore in prestito si basa sulla valutazione del suo potenziale, nonostante la scarsa produttività stagionale. La decisione rappresenta un cambio di strategia rispetto a una possibile cessione immediata.

Appena un gol in 24 presenze. È questo il numero che racchiude, meglio di ogni altra considerazione, la stagione da dimenticare di Loïs Openda con la maglia della Juventus, e che ha spinto il club bianconero a rivedere completamente la propria strategia sul futuro dell’attaccante belga. Non più una cessione a titolo definitivo, almeno per il momento, ma un prestito che possa permettere al giocatore di ritrovare continuità e, con essa, il proprio valore di mercato. Un investimento da 44 milioni da proteggere. Quando la Juventus decise di puntare su Openda, lo fece con un impegno economico importante: un obbligo di riscatto da 44 milioni di euro, cifra che testimoniava la fiducia riposta in un attaccante reduce da numeri altissimi con la maglia del Lipsia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Openda, la Juventus rinuncia alla cessione immediata: la strada scelta è il prestito

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