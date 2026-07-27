Andrej Kostic si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Milan. Originario di Podgorica, Montenegro, ha dichiarato di essere contento di indossare la maglia rossonera e ha ringraziato Pavlovic per l’aiuto ricevuto. Ha aggiunto di essere determinato a dare il massimo e di voler sfruttare ogni opportunità per dimostrare il proprio valore e ottenere spazio in prima squadra.

"Sono Andrej Kostic, vengo da Podgorica in Montenegro e sono molto contento di essere qui ed indossare questa maglia. Forza Milan!". Queste le prime parole dell'attaccante montenegrino in rossonero, che sembra pronto a prendersi ogni occasione per dimostrare il proprio valore e meritarsi la possibilità di giocare con la prima squadra. Andrej Kostic è stato acquistato a stagione in corso dal Partizan Belgrado ed è arrivato in rossonero per partire, quantomeno inizialmente, con la formazione del Milan Futuro. Con l'arrivo del nuovo tecnico, Amorim, la sua situazione potrebbe esser cambiata: complice l'assenza di Gonçalo Ramos, Kostic è partito titolare nella prima amichevole stagionale del Diavolo, disputando il primo tempo del match contro il Celtic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Kostic si presenta: "Darò tutto me stesso. Pavlovic mi sta aiutando molto"

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