Nico Paz, attaccante del Como, ha dichiarato di voler dare il massimo per riportare la Coppa in Argentina. Durante la finale mondiale, il giocatore argentino non è sceso in campo, rimanendo in panchina. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna ai supplementari, lasciando Paz deluso per l’esito. La sua reazione si è manifestata al termine della gara, evidenziando la delusione per la sconfitta.

Grande delusione anche in Nico Paz per l’epilogo della finale Mondiale che ha premiato la Spagna sull’Argentina. Il numero 10 del Como è rimasto a guardare dalla panchina i compagni ed a fine gara era deluso per la sconfitta arrivata ai supplementari. E così ha affidato all’account Instagram il suo pensiero, con tanto di dichiarazione d’intenti per il futuro. “ Oggi più che mai sono orgoglioso di rappresentare questo Paese, questa Nazionale, e di far parte di un gruppo di persone incredibili che muoiono per questi colori e che danno cuore e anima in ogni momento. Posso solo dirvi grazie ” ha scritto Paz che ha poi aggiunto “ Prometto di dare assolutamente tutto me stesso per riportare questa Coppa in Argentina “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nico Paz lancia la sfida: “Darò tutto me stesso per riportare la Coppa in Argentina”

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