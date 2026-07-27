Tom Holland ha dichiarato che non consiglia di vedere un suo film, definendolo “una schifezza”. La sua frase è stata pronunciata in risposta a una domanda sul motivo per cui le persone dovrebbero guardare quel film. L’attore ha scelto di esprimersi in modo diretto e senza giri di parole riguardo a questa produzione. È raro che un attore commenti negativamente sui propri lavori in modo così esplicito.

Non capita spesso che un attore parli in maniera negativa di alcuni dei film in cui ha recitato. Eppure Tom Holland lo ha fatto senza troppi giri di parole. Ospite del podcast Dish, l’interprete britannico ha confessato che, in passato, promuovere alcune pellicole è stato tutt’altro che semplice, arrivando ad ammettere che, dentro di sé, pensava che il pubblico avrebbe fatto meglio a evitarle: “Quando fai promozione per film di cui sei davvero orgoglioso è davvero facile, perché quando ti chiedono perché le persone dovrebbero andare a vedere quel film, non stai mentendo a nessuno”, ha raccontato Holland nel corso della conversazione con i conduttori Nick Grimshaw e Angela Hartnett. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi chiedevano: ‘Perché le persone dovrebbero vedere questo film?’. E io pensavo: ‘Non dovrebbero. Perché è una schifezza’”: la confessione spiazzante di Tom Holland

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Un Film che Tutti Dovrebbero Vedere almeno UNA VOLTA! Una Storia di SPERANZA e UMANITÀ

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