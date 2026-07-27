Meteo agosto quarta ondata di caldo | ecco quando sarà il picco oltre i 40 gradi e quanto durerà
Un’ondata di caldo intenso sta per colpire l’Europa centrale, con temperature che supereranno i 40 gradi. Le previsioni indicano che il picco si raggiungerà tra alcuni giorni e durerà diversi giorni. Le elaborazioni dei modelli meteorologici mostrano un aumento delle temperature e un prolungamento delle condizioni di caldo estremo. La quarta ondata di calore della stagione sta quindi per interessare vaste aree del continente.
Caldo estremo, ci risiamo. Le ultime elaborazioni dei modelli confermano l'arrivo della quarta ondata di calore della stagione, destinata a interessare gran parte dell?Europa centro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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