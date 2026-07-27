Meteo agosto quarta ondata di caldo | ecco quando sarà il picco oltre i 40 gradi e quanto durerà

Notizia in breve

Un’ondata di caldo intenso sta per colpire l’Europa centrale, con temperature che supereranno i 40 gradi. Le previsioni indicano che il picco si raggiungerà tra alcuni giorni e durerà diversi giorni. Le elaborazioni dei modelli meteorologici mostrano un aumento delle temperature e un prolungamento delle condizioni di caldo estremo. La quarta ondata di calore della stagione sta quindi per interessare vaste aree del continente.