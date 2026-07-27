Il governo Meloni si avvicina al record di longevità e la premier cerca una location per festeggiare il traguardo. Le date sono state fissate per il 4 e 5 settembre, ma a Bari il palco previsto è già occupato da un artista. La scelta di non festeggiare a Roma deriva dall’assenza di eventi in quelle date nella capitale. La possibilità di un evento in altra città è ancora in discussione.

Il Governo Meloni si avvicina al record di longevità e la premier cerca una location per la festa. Le date sono già state scelte, 4 e 5 settembre, ma il governo più longevo della Repubblica italiana non vuole festeggiare a Roma, troppo vuota in quelle date. Per la sua “Atreju fuori stagione”, come la definisce il quotidiano La Stampa, Meloni guarda al sud: non solo per le località di mare, ma perché la premier punta proprio alle regioni meridionali per costruire il suo prossimo successo elettorale. La scelta è quindi ricaduta su Bari e in particolare sulla Fiera del Levante, uno degli spazi simbolici della città, perfetto per misurare il consenso della maggioranza nella sua ultima estate pre-elettorale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Meloni vuole festeggiare il record di longevità del governo a Bari. Problema: il palco è già occupato da Caparezza

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