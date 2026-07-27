La polizia di Torino ha fermato quattro persone di nazionalità straniera sospettate di aver partecipato agli scontri nel cantiere della Val di Susa sabato scorso. Le indagini si concentrano sui membri del gruppo conosciuto come Blocco Nero, ritenuti coinvolti negli atti di violenza. La premier ha definito l’episodio come violenza organizzata, in relazione ai disordini avvenuti durante gli attacchi.

AGI - Svolta nell’indagine sui No Tav dopo i disordini di sabato scorso nel cantiere in Val di Susa. La polizia di Torino ha fermato quattro antagonisti di nazionalità straniera che apparterrebbero all’area del cosiddetto Blocco Nero, sospettati di aver avuto una parte attiva negli scontri. Nel frattempo i pm torinesi hanno aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di devastazione. Meloni: "I No Tav? Violenza organizzata" . AGI - “Questa è violenza organizzata e premeditata. Lo Stato non intende indietreggiare”. Giorgia Meloni lo assicura durante la visita questa mattina a Chiomonte, in Valle di Susa, al cantiere devastato sabato scorso dal cosiddetto ‘blocco nero’. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Assalti No Tav, fermati quattro antagonisti. Meloni in Val di Susa: “Violenza organizzata”

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