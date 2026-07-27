La premier ha definito violenta e premeditata la protesta dei No Tav, chiedendo che la magistratura intervenga con fermezza. Ha precisato che non si tratta di dissenso, ma di una forma di violenza organizzata. La dichiarazione arriva in risposta a una contestazione che, secondo quanto affermato, si distingue da una semplice manifestazione di opinione. La premier ha sottolineato la necessità di un intervento deciso da parte delle autorità giudiziarie.

«Questa non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione. Ma questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata». Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio registrato durante la visita al cantiere della Tav Torino-Lione in Val di Susa. Il premier ha ricordato che «120 operatori delle forze dell’ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l’infrastruttura dell’Alta velocità», definendo gli episodi «inaccettabili». «Noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia», ha aggiunto Meloni,... 🔗 Leggi su Laverita.info

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Meloni: Dai No Tav violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo

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