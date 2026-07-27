Nove dei undici costituzionalisti ascoltati in commissione al Senato hanno segnalato il rischio di incostituzionalità nelle liste bloccate della nuova legge elettorale. La riforma, approvata alla Camera, prevede modifiche che potrebbero violare principi costituzionali. I professori hanno espresso preoccupazione riguardo alla compatibilità delle norme con la Carta fondamentale, evidenziando possibili problemi legali e di rispetto dei diritti dei cittadini nelle future consultazioni elettorali.

Degli undici professori auditi in commissione Affari costituzionali al Senato, in nove hanno denunciato la stessa bomba a orologeria nella riforma della legge elettorale così come è uscita dalla Camera. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Melonellum, i costituzionalisti: "Rischio incostituzionalità con le liste bloccate"

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