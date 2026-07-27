Maxi-sequestro antidroga al largo di Lisbona | intercettato gommone con 2,6 tonnellate di cocaina

Da ilsole24ore.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le autorità hanno intercettato un gommone al largo di Lisbona che trasportava oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Il sequestro è avvenuto nelle acque dell’oceano Atlantico, impedendo così il proseguimento del viaggio del natante carico di droga. Nessuna persona è stata arrestata sul luogo. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il materiale e proseguito le indagini.

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Le forze dell’ordine hanno inflitto un duro colpo al traffico internazionale di stupefacenti: un gommone che trasportava oltre 2,6 tonnellate di cocaina è stato intercettato nelle acque dell’oceano Atlantico. Il sequestro è arrivato al termine di una complessa operazione coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Brescia che ha visto la Guardia di finanza collaborare con le autorità spagnole e portoghesi. Il carico presente sul gommone, che ha un valore stimato di 78 milioni di euro sul mercato all’ingrosso, avrebbe generato un giro d’affari illecito da circa 500 milioni se fosse giunto a destinazione e fosse stato sottoposto alle successive operazioni di taglio per lo spaccio al dettaglio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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