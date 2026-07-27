Sabato sera in via Colonna, zona Canalina, si è scatenata una rissa tra giovani. Durante l’alterco, alcuni hanno impugnato machete e pistole, creando il panico tra i presenti. Le forze dell’ordine stanno identificando i partecipanti. Sono in corso verifiche per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabili. La zona resta sotto osservazione.

Sono in via di identificazione i giovani che sabato sera in via Colonna, zona Canalina, hanno scatenato il panico con una maxi rissa a colpi di machete, durante la quale alcuni di loro brandevano anche delle pistole. Attese, nei prossimi giorni, le denunce. In totale sono circa sei i soggetti coinvolti, tutti giovani e di origine straniera. Tra i testimoni c’è chi li ha descritti sui vent’anni e nordafricani. Erano circa le 18 quando in seguito a un frontale tra due mezzi, un’Audi e un furgoncino Citroen, è scoppiato il caos. L’episodio "preoccupa profondamente" l’amministrazione, parola del sindaco Marco Massari. "Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della Procura per fare piena luce su quanto accaduto, individuare rapidamente i responsabili e assicurare alle conseguenze previste dalla legge chi ha commesso reati – aggiunge –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa alla Canalina. Identificazioni in corso. Massari: "Siamo preoccupati"

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