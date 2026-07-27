Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'emissione di 22 misure cautelari contro persone coinvolte nel traffico di immigrati clandestini. L'indagine, condotta da Carabinieri e Guardia di Finanza, ha interessato diverse regioni italiane, tra cui Campania, Lazio, Marche, Toscana, Liguria, Lombardia e Molise. Sono stati eseguiti arresti e perquisizioni per contrastare il fenomeno del favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.

Maxi Operazione contro il Favoritismo nell’Immigrazione Clandestina. SALERNO (ITALPRESS) – Una vasta operazione condotta dai Carabinieri per la Tutela del Lavoro e dalla Guardia di Finanza di Salerno ha portato all’arresto di 22 individui in diverse regioni italiane, tra cui Campania, Lazio, Marche, Toscana, Liguria, Lombardia e Molise. Gli arresti sono stati effettuati in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare, con 18 persone sorvegliate in regime di arresti domiciliari e 4 soggetti sottoposti all’obbligo di firma. L’inchiesta ha rivelato l’esistenza di un’organizzazione transnazionale impegnata nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un’attività che ha generato profitti illeciti per milioni di euro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Maxi operazione: 22 misure cautelari contro l’immigrazione clandestina in corso.

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Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in provincia di Nuoro, 4 misure cautelari

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