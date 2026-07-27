Immigrazione clandestina in Campania smantellata gang dei permessi di soggiorno | 22 misure cautelari

Questa mattina sono state eseguite 22 misure cautelari nei confronti di persone coinvolte in un’indagine sulla gestione fraudolenta dei permessi di soggiorno. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, riguarda un presunto gruppo criminale che si occupava di favorire l’immigrazione clandestina. Le autorità hanno smantellato un’organizzazione che operava in diverse zone della regione.

Smantellata gang dei permessi di soggiorno in Campania. Ventidue persone sono state raggiunte questa mattina da misure cautelari nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno su un presunto sodalizio criminale dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Salerno, prevede 18 arresti domiciliari e quattro obblighi di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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