matteo salvini stasera a zona bianca

Stasera, lunedì 27 luglio, va in onda un nuovo episodio di Zona Bianca, il talk show di attualità trasmesso su Rete 4. La conduzione sarà affidata a Giuseppe Brindisi. Tra gli ospiti previsti, ci sarà anche Matteo Salvini. La trasmissione si propone di affrontare temi di attualità e politica, con interventi di vari ospiti e approfondimenti. La puntata sarà visibile in prima serata sulla rete.

Giuseppe Brindisi torna questa sera, lunedì 27 luglio, con un nuovo appuntamento di Zona Bianca, il talk show estivo di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 27 luglio 2026. Al centro della puntata, un’intervista al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sui principali temi dell’agenda politica. Nel corso della serata, spazio anche al tema della sicurezza, con il racconto degli scontri avvenuti nell’ultima settimana tra le forze dell’ordine e manifestanti violenti, oltre a un approfondimento sulla proposta di legge del Governo per il contrasto alla criminalità minorile. Infine, non mancherà una pagina molto ampia dedicata agli ultimi sviluppi del giallo di Garlasco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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