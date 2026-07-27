masters of the universe altra operazione nostalgia fallita

Ecco trama e recensione di Masters of the Universe, film che rilancia il franchise di He-Man personaggio anni ’80. Il revival di vecchi franchise al Cinema – un po’ per la crisi di idee un po’ perché ormai l’interesse filmico è cannibalizzato dalle serie tv su piattaforme streaming – ha coinvolto anche He-Man. Personaggio lanciato, contrariamente a quanto accade di solito, dapprima in forma di giocattoli e poi come anime. Fino a diventare anche una pellicola nel 1987: I dominatori dell’Universo, con Dolph Lundgren (il mitico Ivan Drago di Ricky IV). Autentico cult. Masters of the Universe, immancabilmente, deve fare i conti con i tempi moderni. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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MASTERS OF THE UNIVERSE: un'altra operazione nostalgia! | Welcome to Tramaland

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