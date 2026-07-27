Mastella e Lombardi hanno risposto duramente a una nota del segretario regionale del Pd, in cui si complimentava con il circolo di Benevento per una vittoria. I due hanno dichiarato di sentirsi presi in giro e di non accettare i complimenti, sottolineando che la segretaria locale è pienamente in grado di parlare per sé e non avrebbe bisogno di portavoce. La polemica si è accesa dopo le dichiarazioni ufficiali del partito.

?”Leggiamo una nota del segretario regionale del Pd Piero De Luca che si complimenta per la nostra vittoria. Da parte sua li accettiamo.?Incredibilmente lo fa anche a nome della segretaria sannita che essendo pienamente capace di intendere e di volere non avrebbe, peraltro, bisogno di ventriloqui. Stavolta neanche il rituale può incidere: questi complimenti da parte di chi ha tentato di fregarci, stipulando un’alleanza organica con la destra, non li accettiamo. Il segretario De Luca è stato canzonato, preso in giro da questo Pd di Benevento che ha votato per la destra, tradendo l’alleanza progressista e tutte le regole di buon senso. Nessun... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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© Fremondoweb.com - Mastella e Lombardi gelano il PD: “Preso in giro il segretario De Luca, non accettiamo complimenti dal circolo di Benevento”

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