lombardi vince mastella lancia bordate su de caro e il pd di benevento

Il 26 luglio, Nino Lombardi ha vinto le elezioni con il gruppo “Noi di Centro”. Contestualmente, l’ex sindaco di Benevento ha criticato aspramente un esponente del Partito Democratico e un altro politico locale. Le dichiarazioni sono state rivolte a singole figure, senza riferimenti a eventuali reazioni ufficiali. La vittoria di Lombardi si è verificata in un contesto di confronto politico locale, con battute e accuse tra i protagonisti coinvolti.

Tempo di lettura: 6 minuti Nino Lombardi e con lui tutti “Noi di Centro”, legittimamente orgogliosi della chiara vittoria di domenica 26 luglio per le Elezioni di Presidente della Provincia, mostra i muscoli e getta il guanto di sfida al Pd nazionale dopo che il Pd locale, in particolare con i suoi esponenti di spicco in Consiglio comunale del capoluogo, ha votato per Claudio Cataudo, antagonista di Lombardi, e candidato del centrodestra alla guida della Rocca dei Rettori. Il Pd, in realtà, ha mostrato di essere clamorosamente spaccato in due, con l’ala vicina a Umberto Del Basso De Caro che ha appoggiato la destra, e con l’altra che invece ha fatto una scelta diversa: sta di fatto che il leader di Ndc e sindaco di Benevento, Clemente Mastella, non l’ha mandata giù e chiede chiarezza al Pd Nazionale in vista degli appuntamenti futuri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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