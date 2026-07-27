Una frase intercettata in carcere rivolta da Marita Comi al marito Massimo Bossetti riguarda il caso Yara Gambirasio. La donna avrebbe detto: “Massimo, ma tu…”. La conversazione, registrata tra le mura carcerarie, ha attirato l’attenzione degli inquirenti e dei media, alimentando discussioni sul ruolo di Bossetti nel delitto. La frase è parte delle indagini e non rappresenta una confutazione o una conferma ufficiale.

Una frase intercettata in carcere, rivolta da Marita Comi al marito Massimo Bossetti, continua a riaccendere l’attenzione sul delitto di Yara Gambirasio. Parole brevi, ma dal peso enorme, pronunciate durante una delle prime visite dopo l’arresto e rimaste al centro di interpretazioni e interrogativi. La condanna all’ergastolo per il muratore di Mapello è definitiva, ma alcuni passaggi precedenti alla scomparsa della tredicenne di Brembate Sopra restano avvolti da dubbi e ricostruzioni. In particolare, torna a far discutere il possibile rapporto tra Yara e il suo assassino, un nodo drammatico sul quale gli investigatori si sono concentrati a lungo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Massimo, ma tu…”. Bossetti, la domanda shock della moglie in carcere

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