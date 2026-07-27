Al San Diego Comic-Con, Marvel Studios ha presentato numerosi annunci, con la presenza di attori come Robert Downey Jr. e Ryan Gosling. La conferenza, condotta dal presidente Kevin Feige, ha attirato grande attenzione nella Hall H. Tra le novità, sono stati annunciati nuovi progetti e aggiornamenti sui film in corso. La presentazione ha suscitato entusiasmo tra i fan, con molte anticipazioni su futuri titoli Marvel.

I Marvel Studios hanno letteralmente conquistato il San Diego Comic-Con con uno showcase memorabile condotto dal presidente Kevin Feige. La Hall H è stata teatro di rivelazioni straordinarie, apparizioni a sorpresa e anticipazioni sui prossimi capitoli del Marvel Cinematic Universe (MCU), tracciando la rotta per i prossimi anni di grandi uscite al cinema. Avengers: Doomsday – Un Cast Stelle e Strisce per il Ritorno dei Fratelli Russo. Il momento più atteso della giornata è stato il mega-panel dedicato ad Avengers: Doomsday. Kevin Feige ha accolto sul palco i registi Anthony e Joe Russo insieme a un cast stellare di 16 elementi, guidato dal premio Oscar® Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Marvel Studios al SDCC: Da Robert Downey Jr. a Ryan Gosling, ecco tutti gli annunci!

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MARVEL STUDIOS SDCC HALL H FULL PANEL | PHASE 7 ANNOUNCEMENT

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