Arianna Errigo e Martina Favaretto si sono qualificate in semifinale nel fioretto femminile ai Mondiali 2026 di tiro a volo, in corso a Hong Kong. La gara si è conclusa con entrambe che hanno ottenuto la qualificazione diretta alla fase successiva. La corsa di due altri atleti si è fermata ai quarti di finale. La competizione è ancora in corso e il risultato finale non è ancora stato ufficializzato.

A caccia dell’oro. Arianna Errigo e Martina Favaretto hanno conquistato con certezza una medaglia nella gara di fioretto femminile, segmento valido per i Campionati Mondiali 2026 di tiro a volo, competizione attualmente in fase di svolgimento ad Hong Kong. Un grande risultato per l’Italia che, adesso, può davvero cercare di sfatare il tabù della vittoria individuale. Ma andiamo con ordine. Il percorso di Arianna Errigo è cominciato con la rappresentante di Macao Ku, battuta per 15-9 dopo un inizio di match condotto con grande abilità da parte dell’avversaria. Successivamente la nativa di Monza si è ritrovata al cospetto di Yingying Fu, superata per 15-10 in un assalto in cui ha dovuto anche farei i conti con una situazione di iniziale svantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Oasport.it - Martina Favaretto ed Arianna Errigo in semifinale ai Mondiali! La corsa di Cristino e Batini si ferma ai quarti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francia - Italia | Donne Fioretto a squadre Finale - Campionato europeo di scherma 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Favaretto ed Errigo in semifinale! Batini e Cristino si fermano alle porte della medaglia

LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Favaretto ed Errigo ai sedicesimi senza sussulti, fra poco Batini e CristinoAi Mondiali di scherma 2026, Favaretto ed Errigo sono approdati ai sedicesimi senza difficoltà.

Temi più discussi: Scherma, le fiorettiste azzurre a caccia del titolo Mondiale. Batini e Favaretto pronte al riscatto post Europeo; Mondiali di scherma, poker azzurro nella sciabola maschile; Marini, assalto al Mondiale. Il fiorettista anconetano domani dovrà affrontare le qualificazioni per entrare nel tabellone principale; Mondiali di Scherma 2026, sciabola avanti: Torre, Gallo, Neri e Bertini qualificati al tabellone principale.

Scherma, le fiorettiste azzurre a caccia del titolo Mondiale. Batini e Favaretto pronte al riscatto post EuropeoMartina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino. Un quartetto che ogni nazione del mondo invidierebbe e che sul quale l'Italia punta ... oasport.it

Fioretto, Favaretto trionfa su Batini: finale tutta azzurra a Il CairoMartina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto individuale femminile, trionfando nella finale della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, svoltasi a Il Cairo. La schermitrice ... it.blastingnews.com