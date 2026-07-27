LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Favaretto ed Errigo ai sedicesimi senza sussulti fra poco Batini e Cristino

Ai Mondiali di scherma 2026, Favaretto ed Errigo sono approdati ai sedicesimi senza difficoltà. Tra poco in gara Batini e Cristino. Alle 3.15, la statunitense Scruggs ha vinto 15-3 contro la venezuelana Aguero Gonzalez Martina nei sedicesimi di finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.15: Ai 16mi di finale va la statunitense Scruggs che batte 15-3 la venezuelana Aguero Gonzalez Martina Favaretto senza grossi patemi supera 15-5 la britannica Tsang e approda ai sedicesimi del fioretto Favaretto-Tsang 14-4 Favaretto-Tsang 13-3 Favaretto-Tsang 12-2 Favaretto-Tsang 10-2 Arianna Errigo supera 15-9 la rappresentante di Macao Ku che aveva iniziato bene lì’incontro ed è la prima atleta a raggiungere i sedicesimi di finale Favaretto-Tsang 8-2 Concluso il primo periodo Errigo-Ku 14-8 Favaretto-Tsang 8-2 Errigo-Ku 13-8 Favaretto-Tsang 7-2 Errigo-Ku 13-6 Favaretto-Tsang 7-2 Errigo-Ku 11-6... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Martina Favaretto WINS at the Cairo Foil World Cup!

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