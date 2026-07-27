Maria Grazia Cucinotta compie 58 anni | dalla focaccia in valigia a Il Postino e James Bond una storia che ha conquistato il mondo

Maria Grazia Cucinotta ha compiuto 58 anni il 27 luglio 2026. Originaria di Messina, ha iniziato la carriera nel cinema e in televisione più di trent’anni fa. È diventata nota a livello internazionale grazie al ruolo in “Il Postino” e ha partecipato a produzioni di Hollywood, incluso un film di James Bond. La sua carriera si è sviluppata anche nel settore della produzione cinematografica.

Maria Grazia Cucinotta compie 58 anni oggi, 27 luglio 2026, e il filo della memoria torna idealmente a Messina, la città da cui tutto è partito. In oltre trent’anni di cinema, televisione e produzione, il suo nome è rimasto legato alla popolarità arrivata con Il Postino, ma la sua storia non si esaurisce lì. Attrice amata dal pubblico, spesso giudicata con severità dalla critica, Cucinotta ha costruito una carriera meno semplice di quanto possa sembrare, fatta di partenze, ritorni, ruoli piccoli e occasioni enormi. Soprattutto, di tenacia. La sua carriera artistica inizia con il concorso di Miss Italia, al quale partecipò nel 1987 arrivando in finale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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MARIA GRAZIA CUCINOTTA COMPIE 58 ANNI: DA MISS ITALIA A BOND GIRL FINO ALLA REGIA

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