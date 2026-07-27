Mare agitato a Lizzano carabiniere fuori servizio salva un bagnante in difficoltà

Un carabiniere fuori servizio ha salvato un bagnante in difficoltà a Lizzano, dove il mare era agitato. L’uomo si trovava in balia delle onde e, senza esitazioni, è intervenuto per portarlo in salvo. L’operazione è durata pochi minuti, evitando che il bagnante fosse trascinato più a largo. Nessun altro dettaglio sulla dinamica dell’intervento o sulle condizioni del soccorso.

Tarantini Time Quotidiano Ha visto un uomo in balia delle onde e non ha perso un istante. Un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, libero dal servizio, si è tuffato in mare lungo la litoranea salentina di Lizzano per soccorrere un bagnante di 50 anni, residente a Grottaglie, che non riusciva più a raggiungere la spiaggia a causa del forte moto ondoso. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri. Le condizioni del mare, particolarmente difficili, avevano messo in seria difficoltà il 50enne che, ormai impossibilitato a rientrare autonomamente, rischiava di essere trascinato al largo. Accortosi della situazione di pericolo, l’ufficiale dell’Arma è entrato immediatamente in acqua, ha raggiunto il bagnante e lo ha accompagnato fino a riva, mettendolo in salvo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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