Lizzano | mare agitato bagnante salvato da carabiniere libero dal servizio Ieri

Da noinotizie.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri pomeriggio, lungo la spiaggia di Lizzano, un bagnante di 50 anni in difficoltà è stato salvato da un carabiniere libero dal servizio. Il militare ha agito prontamente mentre il mare era agitato e il 50enne si trovava in difficoltà in acqua. Il soccorso è avvenuto sulla litoranea salentina, senza ulteriori dettagli sulle operazioni di salvataggio.

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Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel pomeriggio di ieri, lungo la litoranea salentina del comune di Lizzano, un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, libero dal servizio, è intervenuto con prontezza per soccorrere un 50enne residente a Grottaglie, rimasto in difficoltà mentre si trovava in mare. L’uomo, a causa delle avverse condizioni meteomarine e del forte moto ondoso, non era più in grado di raggiungere autonomamente la riva. Resosi conto della situazione di pericolo, l’ufficiale non ha esitato a tuffarsi in acqua, riuscendo a raggiungere il bagnante e a condurlo in sicurezza fino alla spiaggia, evitando conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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