Maldini e Leonardo si sono dimessi dai loro ruoli nella Nazionale, lasciando vacante la posizione di direttore tecnico. La decisione arriva a soli sedici giorni dall’incarico e porta alla riapertura della selezione del nuovo allenatore della nazionale. Nel frattempo, Roberto Mancini è considerato il candidato più probabile per il ruolo di commissario tecnico. La decisione di Maldini e Leonardo ha effetti immediati sulla struttura dirigenziale e sulla scelta del nuovo allenatore.

di Luca Fioretti Il dietrofront su Pirlo azzera i vertici tecnici della FIGC dopo soli sedici giorni e riapre completamente la corsa alla panchina azzurra. A soli sedici giorni dal loro insediamento ufficiale, il nuovo corso della Federcalcio subisce una clamorosa e immediata battuta d’arresto. Paolo Maldini (direttore tecnico) e Leonardo (suo advisor) hanno deciso di rassegnare le proprie dimissioni, lasciando i rispettivi incarichi nella Nazionale. Un addio arrivato al culmine della spaccatura interna causata dal dietrofront della FIGC sulla nomina di Andrea Pirlo come nuovo Commissario Tecnico. La scelta di bloccare la candidatura di Pirlo, fortemente voluta da Maldini e Leonardo per dare una svolta al progetto azzurro, ha incrinato irrimediabilmente i rapporti tra l’area tecnica e la presidenza guidata da Giovanni Malagò. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Clamoroso dietrofront in Nazionale: Maldini e Leonardo si dimettono, Mancini favorito per il ruolo di ct

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