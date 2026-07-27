Maldini e Leonardo si dimettono dalla Figc | la svolta clamorosa dopo il flop su Andrea Pirlo

Dopo il fallimento nella nomina di Andrea Pirlo come allenatore della nazionale, due ex calciatori del Milan si sono dimessi dai loro ruoli in Federcalcio. Secondo quanto riferito, le dimissioni sono state comunicate ufficialmente al presidente federale. La decisione di Maldini e Leonardo segue le recenti difficoltà incontrate nella gestione delle nomine tecniche. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi specifici delle dimissioni.

Dopo il buco nell’acqua sulla scelta di Andrea Pirlo come Ct della Nazionale, Paolo Maldini e Leonardo si dimettono dai rispettivi incarichi in Figc. Lo scrive Sky Sport, secondo cui i due ex giocatori del Milano avrebbero comunicato ufficialmente la loro decisione – nell’aria da ore – al presidente federale Giovanni Malagò. Dopo lo strappo, nella sede della Figc è ora in corso una riunione tra Malagò e le componenti, leghe e sindacati, riferisce ancora la testata. Maldini e Leonardo erano stati scelti dal neo-presidente Figc appena 16 giorni fa, rispettivamente come direttore tecnico e advisor, col compito di risollevare le sorti del calcio italiano dopo la terza clamorosa esclusione dai Mondiali di calcio. 🔗 Leggi su Open.online

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