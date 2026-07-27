Maldini e Leonardo lasciano la Figc Nazionale di calcio verso Mancini ct

Da noinotizie.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maldini e Leonardo hanno lasciato i loro ruoli nella federazione calcistica nazionale, passando a collaborare con il nuovo commissario tecnico. La Corte d’Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell’area a caldo di un impianto siderurgico di Taranto entro 90 giorni, a causa di emissioni nocive. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti o sui motivi delle decisioni.

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“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Siderurgico di Taranto: area a caldo da chiudere entro 90 giorni, provvedimento della Corte d’Appello di Milano Emissioni nocive Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Maldini e Leonardo lasciano la Nazionale, laddio dopo il mancato arrivo di Pirlo

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