Il presidente della Figc ha dichiarato che la scelta del nuovo commissario tecnico sarà annunciata entro le prossime ore o al massimo domani. Ha evitato di confermare o smentire la candidatura di un allenatore specifico, lasciando aperta la possibilità di diverse opzioni. Sul tema delle critiche rivolte alla gestione, ha risposto che bisogna considerare chi le ha mosse. La questione riguarda anche le recenti polemiche sulla gestione tecnica, in particolare sulla posizione di un ex allenatore.

La resa dei conti pare a un passo. Giovanni Malagò, presidente della Figc, è intervenuto sulla questione commissario tecnico e, volendo chiudere le polemiche dei giorni scorsi legati alla questione Pirlo, ha ammesso che il nuovo allenatore azzurro sarà nominato nel giro delle prossime ore, al massimo domani. Le parole di Malagò «Nuovo ct? Sto lavorando. Arriverà a breve, entro domani. Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta». Così il numero uno del calcio italiano che si è rivolto ai cronisti presenti prima di raggiungere la sede della Lega Nazionale Dilettanti. Alle 18 di questo pomeriggio, Malagò parteciperà a incontro in Figc con tutte le componenti del calcio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Malagò: «Thiago Motta ct? Non dico né sì né no. Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l?ha fatta»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Malagò: «Il nuovo ct entro domani. Thiago Motta? Non posso dire né sì né no. Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l?ha fatta»Il presidente della Federcalcio ha annunciato che il nuovo commissario tecnico sarà annunciato entro domani.

Malagò: “A breve il nuovo ct. Thiago Motta? Non posso dire né sì né no. Brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta”Il presidente della Federcalcio ha annunciato che a breve sarà comunicato il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale.

Temi più discussi: Pirlo il favorito, spunta anche Thiago Motta: nuovo ct Italia, conclave al via; Retroscena ct Italia: il no della Lega a Baldini e quello di Thiago Motta alla Nazionale; Pirlo ct: Malagò spiazzato, voleva Mancini. Il no della Lega Serie A a Baldini; L’agente di Thiago Motta: Non siamo mai stati contattati dall’Italia, sarebbe stato un onore.

#Malagò su #ThiagoMotta CT: Non posso dire né sì né no. #Maldini? Non posso dire niente x.com

Ct Italia, Malagò: Thiago Motta? Non posso dire nè si' nè noAGI - Thiago Motta può essere un nome? Non posso dire nè si' nè no a qualsiasi cosa. Sono assolutamente obbligato a fare questo. Cosi' il presidente della Figc, Giovanni Malagò, rientrando nella sed ... msn.com

Nuovo CT Italia, Thiago Motta per ricompattare Malagò e Maldini. I quattro scenari possibiliLa scelta del nuovo allenatore dell’Italia diventa il punto decisivo del progetto azzurro: Malagò cerca la mediazione, Maldini e Leonardo rivendicano autonomia sulla guida tecnica ... sport.virgilio.it